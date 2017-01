MANNHEIM - Was, bitteschön, fängt man mit einem 60 mal 60 Zentimeter großen und 100 Kilogramm schweren Würfel aus Lindenholz an, den man für einen Kunden extra aus Österreich bestellt hat und den dieser dann nicht will? Vor exakt dieser Frage stand im Jahr 2001 Eberhard Weber. Ein paar Wochen überlegte er hin und her, dann hatte er die zündende Idee. „Ich schnitze einen Gebetswürfel“, teilte ...