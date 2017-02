FRANKFURT - Der SV Darmstadt 98 tritt weiter auf der Stelle. Am Sonntagabend verloren die Lilien in der Fußball-Bundesliga das Hessenderby bei Eintracht Frankfurt mit 0:2. Der SV 98 bleibt also in dieser Saison weiter ein gern gesehener Gast in Bundesligastadien - es war die neunte Niederlage im neunten Spiel.