BÜRSTADT/MAINZ - Auf dem Sprung zum nächsten Training ist Johannes Engert eigentlich immer. Auch bei einem Treffen in einem Café am Mainzer Schillerplatz hat der 32-Jährige seine schwarze Sporttasche griffbereit neben sich liegen. Das Studium der Sportwissenschaft verschlug ihn einst in die Domstadt. Mittlerweile hat der Bürstädter in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt auch beruflich seine Heimat ...