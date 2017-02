Mainz 05 tauchte mit einem Transfer in der Liste der Winterzugang-Aufreger auf. Aber erst auf Platz 3 - nach zwei Vereinen, die Oldies in die Bundesliga zurückgeholt haben. Eine merkwürdige Rangfolge, findet unser Experte Reinhard Rehberg in seiner Bilanz nach dem "Deadline-Day". Eine Rangfolge, die belegt, dass die 05er viel aufzuholen haben in der bundesweiten Wahrnehmung. Auf der anderen Seite, so Rehberg, haben die Mainzer bei den Winter-Zugängen vieles richtig gemacht.