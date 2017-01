„Gemeinde hat ideale Größe“ BÜRSTADT - Seit Ende letzten Jahres wohnt sie schon in Bürstadt und steckt bereits mitten in ihrer Arbeit. Sie hat bereits Gottesdienste gehalten und Taufen gespendet: Johanna Kluge, die neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde. Die Ordinationsfeier und offizielle Amtseinführung findet am Sonntag, 12. Februar, in der Kirche in der Heinrichstraße um 15 Uhr statt. Beim städtischen Neujahrsempfang ...

Lampertheim | 30. Januar 2017 00:00 Uhr Technik auf dem Stundenplan LAMPERTHEIM - Damit sich junge Neuankömmlinge, frisch von der Grundschule kommend, schnell an diesem für sie ungewohnten Ort zurechtfinden und gut einleben, dafür gibt es am Lampertheimer Lessing-Gymnasium unterstützende Schüler-Paten, die ihre neuen Schulkameraden als informierte Betreuer an der Hand nehmen. „Oder wenn ihr Probleme mit einem Lehrer habt oder mit dem Unterricht unzufrieden seid, ...

Rhein-Neckar | 28. Januar 2017 03:00 Uhr Umgestaltung der Mannheimer Planken beginnt an Aschermittwoch MANNHEIM - Am Aschermittwoch ist nicht alles vorbei. Im Gegenteil: In diesem Jahr markiert das Ende der fünften Jahreszeit den Auftakt zur Umgestaltung der Mannheimer Planken zwischen Wasserturm und Paradeplatz. Bis Frühjahr 2019 wird die Einkaufsstraße für insgesamt 29 Millionen Euro neu hergerichtet – aufgeteilt in 18 Baufelder mit einer jeweiligen Bauzeit zwischen vier und acht Wochen und ...