DARMSTADT/BREUBERG - Der in Darmstadt ansässige Automobilzulieferer Vibracoustic mit weltweit rund 10.000 Beschäftigten hat nach eigenen Angaben am Donnerstag seine Mitarbeiter in Breuberg über die Schließung des Standortes informiert. Es soll eine Produktionsverlagerung an bereits bestehende Standorte in Europa geben. Von der Maßnahme sind 240 Mitarbeiter betroffen.