Spannung bis zum Schluss BÜRSTADT - Das Geheimnis hüten sie ähnlich lange, wie die neue Preisträgerin des Courage-Ordens ihre Leser im Dunkeln lässt, wer das Verbrechen begangen haben könnte: Die Verantwortlichen des Bürstädter Heimt- und Carneval-Vereins (HCV) haben am Mittwochnachmittag in ihrem Vereinsheim die Katze aus den Sack gelassen: Nele Neuhaus wird am 22. Januar 2017 um 14.11 Uhr den Courage-Orden des HCV ...

Rhein-Neckar | 31. Dezember 2016 03:00 Uhr SWR räumt Studio „Mannheim-Ludwigshafen“ und will neu bauen MANNHEIM - Der SWR zieht den Stecker. In drei bis vier Jahren möchte der Sender sein Mannheimer Domizil an der Autobahnausfahrt räumen. Ein Neubau könnte in der Nähe der Popakademie im Jungbusch entstehen, wo ein kulturelles Zentrum der Stadt wächst. Oberbürgermeister Peter Kurz hat das Millionenprojekt bereits zur Chefsache gemacht. Er will helfen, einen geeigneten Bauplatz zu finden, um ...

Südhessen | 30. Dezember 2016 19:55 Uhr Silvester-Raketen müssen am Boden bleiben - In Kommunen mit Fachwerk-Innenstädten gilt zum Jahreswechsel ein Böllerverbot SÜDHESSEN - Die Sache ist simpel geregelt. "Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist verboten", steht in Abschnitt V, Paragraf 23 des Sprengstoffgesetzes. Für Freunde der Silvesterböllerei sind also etliche Altstädte in Südhessen tabu.